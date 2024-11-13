عشيرة مياح تعلن البراءة من النائب السابق كاظم الصيادي

2024-11-13 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عشيرة مياح، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، البراءة من النائب السابق كاظم الصيادي المياحي.

وحصلت "بغداد اليوم"، على اعمام صادر عن شيخ عام عشيرة ال بو صياد/ المياح جاء فيه "نود إعلامكم بأن المدعو (كاظم حسين جرد الملقب بالصيادي) هو أحد أفراد قبيلة ال بدير / عشيرة بولان وحسب تأیید شیخه العام الشيخ أياد مجيد ال صويح رئيس عشائر ال بو خلف وكذلك تأييد رئيس عشيرته بولان الشيخ صالح عواد شدهان كما نود أن نبين بأن لقب الصيادي هو نتيجة سكنه منذ زمن بعيد مع عشيرة آل بو صياد فضلاً عن عدم وجود أي كتاب رسمي عن قبوله من قبلنا من عشيرة بولان".







