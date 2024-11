بغداد تنقل رسالة ترامب لطهران: توقفوا عن حروب الوكالة.. وتؤكد إبعاد المعارضة عن الحدود

2024-11-13 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تميم الحسن رسالة من "ترامب" وتطمين عراقي، وصلا إلى طهران عبر مسؤولين عراقيين. فعلى طهران أن تتوقف عن دعم الفصائل، وبالمقابل تلتزم بغداد بإبعاد المعارضة الكردية الإيرانية عن الحدود.وتسير بغداد على خط رفيع في "سياسة التوازن"، بحسب مستشارين، منذ اندلاع الحرب في لبنان وغزة. كما بدأت الحكومة خطوات استباقية لتطويق أي تصعيد متوقع […]

