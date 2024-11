2024-11-13 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصتشهد محافظة الأنبار، وخاصة مناطقها الغربية، خلافات سياسية حادة حول ملف العقود المسماة بـ “عقود 8099”.فمع استمرار التأخير في حسم هذا الملف، تزايدت التوترات بين الأطراف السياسية المحلية، التي تختلف حول أولويات هذه العقود، والأسماء التي ينبغي أن تُدرج في القائمة.ويأتي هذا النزاع على خلفية رغبة بعض السياسيين في تخصيص هذه العقود لمناطق معينة دون […]

The post عقود 8099 تشعل الخلافات في الأنبار وتعرقل إنعاش المناطق الغربية! appeared first on جريدة المدى.