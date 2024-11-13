بتهمة الاعتداء الجنسي.. السجن عامين مع وقف التنفيذ للاعب فرنسي سابق

2024-11-13 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة الجنايات في نيس (جنوب فرنسا)، الثلاثاء، حكما على وسام بن يدر، قائد موناكو ومهاجم منتخب فرنسا السابق بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكان المدعي العام قد طالب في مطالعته في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بسجن بن يدر (34 عاما) لمدة عام و18 شهرا ووضعه تحت المراقبة.

ويتعين على بن يدر دفع غرامة قدرها 5 آلاف يورو وتعويضات للمعتدى عليها بالإضافة إلى 5 آلاف يورو أخرى لمخالفته قوانين السير كما سحبت منه رخصة القيادة على مدى ستة أشهر.

ويعتبر بن يدر ثاني أفضل هداف في تاريخ نادي موناكو لكنه لا يدافع عن ألوان أي ناد منذ انتهاء عقده مع فريق الإمارة نهاية الموسم الماضي.

وكان بن يدر قد اعتدى على امرأة شابة تبلغ الثالثة والعشرين وهو في حالة سكر في 6 أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن تهرع إلى الشرطة وتشتكي عليه ليتم القبض عليه في الليلة ذاتها واقتيد إلى مركز الشرطة حيث تم التحقيق معه.

تبين بعد خضوعه لفحص طبي أن نسبة الكحول في دمه مرتفعة وعلق على هذه الحادثة في أول جلسة محاكمة بقوله "لا أتذكر ما حصل، أنا هنا بسبب الكحول".