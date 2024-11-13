فينيسيوس يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

2024-11-13 01:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة مميزة، على حساب نجوم الميرنجي.وأعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الثلاثاء، فوز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لتصويت الجماهير.وتفوق فينيسيوس على كلا من أنطونيو روديجر، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي.وتمكن فينيسيوس في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تسجيل 5 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.وشارك النجم البرازيلي في 17 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.