فينيسيوس يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد
2024-11-13 01:30:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
توج البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة مميزة، على حساب نجوم الميرنجي.
وأعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الثلاثاء، فوز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لتصويت الجماهير.
وتفوق فينيسيوس على كلا من أنطونيو روديجر، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي.
وتمكن فينيسيوس في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تسجيل 5 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.
وشارك النجم البرازيلي في 17 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.
توج البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة مميزة، على حساب نجوم الميرنجي.
وأعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الثلاثاء، فوز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لتصويت الجماهير.
وتفوق فينيسيوس على كلا من أنطونيو روديجر، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي.
وتمكن فينيسيوس في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تسجيل 5 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.
وشارك النجم البرازيلي في 17 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.