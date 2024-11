تحذير للعراقيين: غدا ضباب وانعدام للرؤية

2024-11-13 01:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، من تشكل الضباب وإنعدام الرؤية خلال ساعات فجر وصباح يوم غد الأربعاء. وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، انه “تحذيرات من تشكل ضباب كثيف وانعدام للرؤية فجر وصباح يوم غد الأربعاء في محافظات ديالى والسليمانية واربيل”. وأضافت: “باقي …

