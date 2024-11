لجنة نيابية: مشروع توتال انريجي فرصة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة

2024-11-13 01:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ان مشروع توتال انريجي يعد أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة فيما بينت انه سيكون هدفه الرئيسي لتغطية محطة تصفية الماء بشكل رئيسي في البلاد. وقال عضو اللجنة أمانج هاركي لـ عراق اوبزيرفر إنه “في حال …

