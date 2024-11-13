2024-11-13 02:36:04 - المصدر: ايشان

أكد النائب يوسف الكلابي، أن الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول طلبت من العراق إيقاف تشريع قانون مكافحة الشذوذ والمثلية. وقال الكلابي في تصريح لبرنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”، إن “18 سفير دولة أجنبية وممثل الاتحاد الأوروبي جاء إلى مجلس النواب لمنع إقرار قانون مكافحة الشذوذ”. وأضاف، أن “العراقيين […]

ظهرت المقالة الكلابي: سفراء وممثلو بعثات أجنبية جاءوا إلى البرلمان لمنع تشريع قانون مكافحة “الشذوذ” أولاً على ايشان.



