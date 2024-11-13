لليوم الثاني... أميركا تضرب أهدافا لمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا

2024-11-13 07:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

قافلة مركبات عسكرية أميركية في سوريا (رويترز)

نفذت القوات الأميركية الثلاثاء ضربات ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف القوات الأميركية في البلاد، وفق ما أفاد الجيش الأميركي.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الضربات استهدفت "مستودعاً لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للإمدادات (...) رداً على هجوم صاروخي على أفراد أميركيين"، من دون أن تحدد هوية المجموعة المسلحة.

وأضافت "هذه الضربات رد على هجوم صاروخي على جنود أميركيين في قاعدة الشدادي. لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأميركية ولم تقع إصابات بين القوات الأميركية أو القوات الشريكة خلال الهجوم".

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وفي اليوم السابق، شنّت القوات الأميركية ضربات ضد تسعة أهداف مرتبطة بإيران في سوريا رداً أيضاً على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق الجيش الأميركي.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر في مجموعات موالية لإيران.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش".

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة على أثر هجوم غير مسبوق شنّته "حماس" في إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تستهدف مجموعات موالية لإيران على نحو متكرر القوات الأميركية في العراق وسوريا رداً على دعم واشنطن لإسرائيل.

وترد الولايات المتحدة على هذه الهجمات بضرب مجموعات تدعمها إيران.



