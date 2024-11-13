النفط يرتفع بفعل شح المعروض في الأمد القريب

2024-11-13 07:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، يوم الأربعاء، بفعل مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 72.02 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش، وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 68.25 دولارا.

وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا مع تعويض النقص في السوق الفعلية عن المشاعر الهبوطية بشأن الطلب. وكان المشترون في السوق الفعلية نشطين بشكل خاص، حيث تم شراء أي شحنات متاحة بسرعة".

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من نمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا متوقعا الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.