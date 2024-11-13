يوفنتوس يضع عينه على مهاجم باريس سان جيرمان

2024-11-13 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أفادت شبكة سبورت ميديا سيت أن نادي يوفنتوس وضع عينه على غونزالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أنّ راموس يعاني في صفوف باريس سان جيرمان حيث لا يعتبر ضمن الخطط الرئيسية للمدرب لويس انريكي وبالتالي لا يمانع البحث عن مكان آخر للحصول على فرصة أكبر للعب.

وتابعت الشبكة أن يوفنتوس بدوره يبحث عن مهاجم يكون إلى جانب دوشان فلاهوفيتش في ظل إصابة أركاديوش ميليك، خصوصاً وأن الصربي هو الآخر لا يقدم المردود المتوقع منه هذا الموسم.