بايرن ميونيخ يتعرض لغرامة مالية بسبب الالعاب النارية

2024-11-13 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

كشفت تقارير صحفية ان المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم فرضت غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو (ما يعادل 159 ألفًا و50 دولارًا) على نادي بايرن ميونيخ بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية في مباراة الفريق أمام أولم في الدور الأول من كأس ألمانيا يوم 16 آب الماضي.

واوضحت هذه المصادر أن جماهير النادي البافاري قامت بإشعال ما لا يقل عن 70 لعبة نارية خلال المباراة، وهو ما استدعى العقوبة.

ووفقًا للقرار، يحق لبايرن ميونيخ استخدام جزء من المبلغ، يصل إلى 50 ألف يورو، في تحسين معايير الأمان أو مكافحة العنف، على أن يقوم النادي بإبلاغ الاتحاد الألماني لكرة القدم بذلك قبل 30 ايلول 2025. وقد أبدى النادي البافاري تقبله للعقوبة.