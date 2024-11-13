استقرار اسعار الدولار في اسواق بغداد و اربيل

2024-11-13 10:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 150650 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 150100 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.