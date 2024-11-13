الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر ونصف

2024-11-13 10:15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حافظ الدولار الأميركي على استقراره قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر ونصف مقابل سلة العملات الرئيسية، مع ترقب أرقام التضخم في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. ويستفيد الدولار حالياً من فوز ترامب في الرئاسة، حيث يقوم المستثمرون بتسعير السياسات المحتملة للإدارة المقبلة، التي يُتوقع أن تشمل خفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم. أيضا، دعم فوز ترامب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع توقعات من المستثمرين بأن يقلل الفيدرالي من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل. وتشير بيانات CME Group39s FedWatch إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 60 خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة أساس في ديسمبر، وذلك بانخفاض عن 84 تقريباً قبل شهر.