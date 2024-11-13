ثلاثة فرق تمثل العراق ببطولة أندية العالم لكرة السرعة في بولندا

2024-11-13 10:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، ترشيح ثلاثة أندية للمشاركة في بطولة أندية العالم المقبلة.وقال المتحدث باسم الاتحاد علي حمزة الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اتحاد كرة السرعة رشح أندية (الدفاع الجوي، غاز الشمال، فتاة نينوى) للمشاركة في منافسات بطولة أندية العالم المقبلة والمقرر إقامتها بمدينة "كراكوف" في بولندا مطلع شباط من العام المقبل"، مضيفا أن" الترشيحات جاءت وفق المعايير والضوابط الفنية التي وضعها الاتحاد العراقي لكرة السرعة للأندية من أجل إدراجها في المشاركات الخارجية".وبين الربيعي، أن "ترشيح أندية (الدفاع الجوي، غاز الشمال) جاء لكونها أندية مؤسسات قادرة على تحمل تكاليف المشاركة في مثل هذه البطولات، بسبب استمرار معاناة الاتحاد من غياب التخصيصات المالية".