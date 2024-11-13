النفط العراقي يستمر بالانخفاض لليوم الثالث تواليا

2024-11-13 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تستمر اسعار النفط العراقي، اليوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، بالانخفاض لليوم الثالث تواليا خلال التعاملات الأسبوعية وبالتزامن ايضا مع الانخفاض العالمي للأسعار.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 66.65 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 69.80 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.2- لكلاهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 72.07 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 68.26 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.14+ و0.18+.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



