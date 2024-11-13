السيد الحكيم يدعو من النجف الأشرف للتعاون مع فرق التعداد السكاني

2024-11-13 11:30:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرماندعا رئيس ائتلاف قوى الدولة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إلى التعاون مع فرق التعداد السكاني، فيما بين أن أهم ما يميز التعداد التخطيط للواقع التنموي.وقال السيد الحكيم في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الأشرف وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الزيارة تأتي ضمن جولاتنا للمحافظات العراقية، ونعود لهذه الجولات بعد انقطاع نتيجة ظروف سياسية دولية ومحلية"، لافتا إلى أن "محافظة النجف الأشرف تشهد تقدماً خدمياً ونسعى للمزيد، ويجب تكاتف وتعاون جميع المؤسسات لتقدم تكاملي".وشدد على "ضرورة تفاعل العراقيين مع التعداد السكاني والتعاون مع الموظفين، حيث إن التخطيط للواقع التنموي أهم ما يميز التعداد".وتابع: "أتمنى أن نشهد دوام الاستقرار في هذه المدينة المعطاء لأنها تستحق كل جهد، والتأكيد على القطاعات الأخرى الاقتصادية والزراعية والسياحية"، مبيناً أن "انتخاب رئيس مجلس النواب يعد تكاملاً بين القوى السياسية".ولفت الى أنه "تحصل بعض المشاغبات من هنا وهناك والقضاء يأخذ دوره لإحقاق الحق، وما يحصل في العراق لا يختلف عن الذي يحصل في بلدان أخرى وهذه نتيجة الديمقراطية".وبشأن ما يحصل في لبنان وسوريا، أكد السيد الحكيم أن "هناك موقفاً سياسياً ورسمياً لدعم القضية الفلسطينية واللبنانية ودعماً إعلامياً كبيراً، إضافة الى الدعم الإنساني متمثلاً بالعلاج والطعام وتقديم الخدمات".ولفت الى "أهمية التركيز على تجنب العراق خوض الحروب"، موضحاً أن "العراق غير مهيئ للدخول بحروب أخرى".من جهته، ذكر رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف حسين العيساوي "أننا نستذكر المواقف الموازنة والطروحات العقلانية في موقف الخلفاء بين الرفقاء السياسيين، ونستثمر وجود السيد الحكيم لما يمثله من ثقل لنقلها الى الحكومة المركزية".وأضاف أن "السيد الحكيم سيطلع على تفاصيل كثيرة في النجف الأشرف، وسيكون مدافعاً عن المحافظة لخدمة العراق".