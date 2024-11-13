انطلاق ممارسة أمنية "ثلاثية" في أكبر مدن ديالى

2024-11-13 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، عن انطلاق ممارسة امنية ثلاثية في اكبر مدن المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" تشكيلات شرطة ديالى ومنها الطوارئ انطلقت في تنفيذ ممارسة امنية بثلاث مناطق في بعقوبة وضواحيها وفق خطة اعتمدت 6 اهداف بشكل مباشر ابرزها تعقب المطلوبين للقضاء والبحث عن الأسلحة غير المرخصة".

وأضاف، أن" الممارسة الأمنية اجراء يهدف الى فرض سلطة القانون وتحقيق نتائج مهمة في المشهد الأمني خاصة تعقب المطلوبين للقضاء بمختلف الجرائم، لافتا الى أن" الممارسات في بعقوبة وبقية مدن ديالى هي ضمن استراتيجية لفرض الامن والاستقرار".

وأشار الشمري الى، أن" الممارسة تنفذ من قبل مفارز راجلة والية مع دعم استخباري مباشر من اجل تحقيق الأهداف"، مؤكدا أن "الممارسة حدد لها سقف زمني ومراحل من اجل تغطية المناطق المشمولة بها".