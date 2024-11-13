السليمانية تعلن تحقيق إنجازات "لم يسبق لها مثيل": نتصدر مدن العراق

2024-11-13 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، أن المدينة حققت تقدماً ملحوظاً خلال العامين الماضيين في مجالات التنمية، مما جعلها تتصدر ترتيب المدن العراقية.

وقال محافظ السليمانية، هفال أبو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية حققت إنجازات لم يسبق لها مثيل في عدة مجالات حيوية، ونجحت في وضع اسمها على خريطة المدن العالمية بفضل هذه المشاريع التنموية".

وأكد المحافظ أن "جهود التطوير والتنمية التي بُذلت في المدينة جعلتها تتربع على قمة قائمة المدن العراقية الأكثر تطوراً، وهو ما يعكس التزام إدارة المحافظة برفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات".

و شهدت السليمانية خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عدة مشاريع تنموية في البنى التحتية، الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية، بهدف تعزيز موقعها كواحدة من أهم المدن العراقية.