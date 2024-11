السوداني: الاستقرار السياسي في كردستان جزء أساسي من ركائز الاستقرار بالعراق

2024-11-13 11:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغداد أشار مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية. وجاء في البيان، أن السوداني، هنَّأ في مُستهل اللقاء، رئيس حكومة الإقليم بنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، كما […]

