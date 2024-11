أكثر من 800 موظف "مزدوجي الوظيفة" يعملون في مطار النجف

2024-11-13 11:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصحذر المختص في الشأن الاقتصادي، طه الجنابي ،من الآثار السلبية لظاهرة ازدواجية الوظائف، أو “دبل الوظيفة”، في العراق، حيث يعمل أكثر من 800 موظف في وظائف مزدوجة بمطار النجف، بما فيهم مدير المطار الذي يشغل أيضًا منصب مدير عام المطارات والملاحة الجوية. وقال الجنابي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "ازدواجية الوظائف تسبب إرباكًا في آليات العمل، […]

