كاساس: الفوز على الاردن لا يعني التأهل.. عطوان يصفها بمباراة العمر

2024-11-13 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة / عراق اوبزيرفر قال مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، ان الفوز في مباراة الأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2024 لا يعني التأهل لكأس العالم، لكن سيمنحنا الأفضلية على فرق المجموعة. ومن المتوقع أن يحضر 65 ألف متفرج لملعب البصرة الدولي “جذع النخلة”، الذي سيحتضن مباراة العراق والأردن في الجولة الخامسة …

