2024-11-13 13:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر مشكلة معقدة تواجهها شريحة خريجي التخصصات الصحية في العراق، الذين يتظاهرون ويعتصمون منذ شهور للمطالبة بتوفير فرص عمل في المؤسسات الحكومية. وجاء ذلك بعد توقف أوامر تعيينهم وفقاً لقانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لعام 2000، الذي يلزم وزارة الصحة بتعيينهم في دوائرها بنسبة 25% من الدرجات الشاغرة سنوياً. وتظاهر …

The post مستقبل ضبابي أمام خريجي التخصصات الطبية.. أين يسير سوق العمل الصحي؟ first appeared on Observer Iraq.