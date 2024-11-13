شركات إيرانية ستطرح 50 سيارة محلية الصنع في معرض بإقليم كوردستان

2024-11-13 13:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن شركات تستعد للمشاركة في معرض "السليمانية" للسياحة المقرر انطلاق فعالياته غدا الخميس في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

وافادت وكالة "مهر" للأنباء، أن نشاطات المعرض ستنطلق يوم الخميس بمشاركة عشرات الشركات الإيرانية والعراقية بهدف زيادة التعاون في مجال السياحة وتبادل الخبرات.

وأضافت أن فعاليات المعرض ستنطق في اربيل وعلى مدار ثلاثة ايام، مشيرة إلى أن المعرض يهدف المعرض لتعزيز القطاع السياحي وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات المحلية والأجنبية.

ووفقا للوكالة، فإنه سيتم نصب خمسين مخيما إيرانيا وعرض خمسين نوع سيارة إيرانية الصنع.

ونوهت الوكالة شبه الرسمية في خبرها الى أنه تم الاتفاق مع الحكومة الإيرانية على نقل الخبراء الإيرانيين إلى السليمانية وافتتاح مصانع للسيارات داخل إقليم كوردستان.