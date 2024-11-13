السوداني وبارزاني يبحثان إيجاد معالجات للقضايا المشتركة "وفق الدستور"

2024-11-13 13:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجرفان بارزاني، وذلك خلال زيارته إلى أربيل التي وصلها صباح اليوم الأربعاء.





وأعرب السيد السوداني عن تهانيه بمناسبة نجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان، مؤكداً دعمه للحوارات بين القوى السياسية بالإقليم لتشكيل الحكومة الجديدة.





كما شهد اللقاء مناقشة مجمل القضايا على المستوى الوطني، ومنها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك التأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ملفات عدة والذي أثمر سابقاً عن حل الكثير من المسائل المشتركة، فيما ثمَّن السيد بارزاني الدعم المهم في مختلف المجالات الذي قدمته الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الاقليم.





واستعرض اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث جرى التأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة العراق.







