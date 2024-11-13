منتخبنا الوطني يرفع وتيرة استعداداته قبيل مواجهة الأردن

2024-11-13 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخاض منتخبنا الوطنيّ، اليوم الأربعاء، وحدةً تدريبيةً صباحيةً (رسميّة) في ملعبِ البصرة الدوليّ تحضيراً لمُواجهةِ منتخب الأردن يوم غد الخميس في الساعةِ السابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً ضمن جولةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" تدريبات اليوم شهدت حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي والأمين العامّ محمد فرحان، وشارك فيها (26) لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، حسين حسن، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، مناف يونس، يوسف أمين، فرانس ضياء، محمد الطائي، علي جاسم، مهند علي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، أيمن حسين، أمجد عطوان، علي الحمادي، منتظر ماجد، ريبين سولاقا، حسين علي، علي فائز، سعد عبد الأمير، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، أمير العماري".