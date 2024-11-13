وفد المنتخب الأردني يصل إلى البصرة

2024-11-13 14:35:02 - المصدر: واع

البصرة – واعوصل وفد المنتخب الأردني اليوم الأربعاء، الى محافظة البصرة لمواجهة منتخبنا الوطني يوم غد ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن وفد المنتخب الأردني وصل الى مطار البصرة الدولي، بعدها توجه بحافلة خاصة الى مقر إقامته".وسيقام المؤتمرُ الصحفي الخاص بمدرب المنتخب الأردني، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء في قاعةِ المؤتمرات في ملعبِ البصرة الدولي".