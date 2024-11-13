الحكم على وزير النقل العراقي الأسبق كاظم فنجان بالحبس الشديد 3 سنوات

2024-11-13 14:40:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق









أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لثلاث سنوات على وزير النقل الأسبق "الهارب" كاظم فنجان لمخالفته عمداً واجباته الوظيفية وارتكابه مُخالفاتٍ في عقودٍ حكوميَّةٍ تتعلق بتزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بالوقود.وأفاد مكتب الإعلام والاتِّـصال الحكوميّ في الهيئة بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة "قرار حكمٍ غيابياً بحقّ وزير النقل الأسبق المُدان الهارب (كاظم فنجان حسين) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لإرتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته".وأوضح أنَّ "قرار الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان الهارب مُخالفاتٍ في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بوقود الطائرات في المحطَّات الخارجيَّـة".وأضاف أنَّه بعد اطّلاع المحكمة على الأدلة المُتحصّلة في القضية وأقوال المُمثل القانوني لوزارة النقل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.وتنص المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 على أنه "(يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة).