أساليب ماكرة.. تفكيك شبكة "نسائية دولية" تتاجر بالمخدرات في البصرة

2024-11-13 14:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شؤون مخدرات البصرة، اليوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة في المحافظة.

وقال مدير قسم اعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات حسين يوسف التميمي، في بيان تلقته "بغداد اليوم، إنه "تم تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة بناءً على قرارات قضائية واستنادا الى معلومات دقيقة"، مبينا أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات البصرة حيث تم التعمق بالجهد الاستخباري من جميع المحاور وتضيق الخناق على شبكة نسائية دولية".

وتابع: "وبعملية نوعية وبمهارات استخدمت فيها الوسائل والأساليب الحديثة والمتطورة تم استدراج هذه الشبكة المجرمة التي تتكون من ثلاثة نساء اجنبيات الجنسية يستخدمن أحد الأطفال كغطاء في تهريب المخدرات"، مؤكدا أنه "بكمين محكم تم ضبطهن بالجرم المشهود مع كميات من مادة الكريستال المخدرة وايداعهن التوقيف وفق احكام المادة 27 مخدرات التي تصل عقوبتها الى الإعدام" .