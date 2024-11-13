ضربه والده واشقائه "حتى الموت".. نهاية مأساوية لشاب في مدينة الصدر ببغداد

2024-11-13 14:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، بأن شخصاً لقي مصرعه على يد والده وأشقائه في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "شخصاً لقي مصرعه بطريقة مأساوية على يد والده وأشقائه، بعد تعنيفه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ضمن منطقة الحميدية في مدينة الصدر".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث يعود إلى خلافات عائلية لم تعرف أسبابها".

وأوضح المصدر أن "قوات الأمن عمدت إلى فتح تحقيق بالحادث للوقوف على ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة".