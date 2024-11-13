الحكيم يحدد ثلاثة اتجاهات "تجنب" العراق الانخراط بحرب إقليمية شاملة

2024-11-13 14:45:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر رئيس ائتلاف قوى الدولة الوطني عمار الحكيم، يوم الأربعاء، ان العراق غير مهيأ لخوض حرب اقليمية شاملة.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده بالنجف اليوم، ان العراق بإمكانه أن يقدم الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية واللبنانية عبر ثلاثة اتجاهات الأول: الدعم السياسي والإدانة والاستنكار الوساطات.

وأضاف أن الاتجاه الثاني هو الدعم الإعلامي، و يمكن للإعلام العراقي المحلي أن يظهر حجم المظلومية والابادة التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني واللبناني، والانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الاسرائيلي فيما يخص البلدين.

وتابع الحكيم أن الاتجاه الثالث هو الدعم الانساني والاغاثي، مؤكدا أن العراق قدم ولا يزال يقدم كشعب وحكومة، ويستضيف عددا من النازحين بشكل مؤقت.

واشار الى ان هذه السياسة والتركيز على الدعم في هذه المجالات كفيلة بأن تجنب العراق الانخراط في حرب اقليمية شاملة.

وتابع الحكيم قائلا، إن العراق تحمل الكثير خلال العقود الماضية وخاض العديد من الحروب وتعرض الى المشاكل والتحديات، ومنذ عامين يشهد انتظاما في اوضاعه الداخلية وهو غير مهيأ لخوض حروب اضافية.