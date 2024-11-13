الفياض وممثل الأمم المتحدة يؤكدان ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لإيقاف المجازر الصهيونية

2024-11-13 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض والممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم الأربعاء، ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لإيقاف المجازر الصهيونية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، استقبل اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق، محمد الحسان".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على دور الأمم المتحدة في دعم العراق للحفاظ على الاستقرار وما تحقق من مكتسبات أمنية".

وتابع: "تمّت مناقشة العدوان الجاري على لبنان وفلسطين، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لإيقاف المجازر الصهيونية ومنع توسّع الحرب في المنطقة".