وزيرا الدفاع والداخلية يبحثان الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد السكاني وحظر التجوال

2024-11-13 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واعبحث وزيرا الدفاع ثابت العباسي والداخلية عبد الأمير الشمري ، اليوم الأربعاء، الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد السكاني وحظر التجوال.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع ثابت العباسي التقى اليوم في مقر الوزارة بوزير الداخلية عبد الامير الشمري".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث الواقع الأمني في العراق والخطة الأمنية خلال فترة التعداد السكاني، خاصة بعد عملية فرض حظر التجوال خلال أيام التعداد وما يتطلبه هذا الموضوع من تعاون مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية".