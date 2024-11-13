التخطيط تعلن انخفاض نسبة الفقر إلى 17 بالمئة

2024-11-13 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة الفقر الى 17 بالمئة بعد تنفيذ الإجراءات الحكومية، متوقعة أن يتجاوز عدد سكان العراق أكثر من 44 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق شهد خلال السنتين الأخيرتين إجراءات مهمة في مجال الحد من الفقر، خاصة في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة، كما تم توفير السلة الغذائية من خلال البطاقة التموينية، مما ساعد في تأمين الغذاء للفقراء بشكل منتظم ومضمون".

وأضاف أن "هذه الإجراءات أسهمت في خفض مستويات الفقر في العراق، من حوالي 23% قبل سنتين إلى نحو 17% حالياً"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات مستمرة لدعم الأسر الفقيرة في مختلف المجالات".

وبشأن زيادة نفوس العراق، أكد الهنداوي ان "العراق شهد زيادة سكانية سنوية بنسبة 2.6%، ما يعني أن عدد السكان يزداد بمعدل مليون أو أكثر من مليون نسمة سنوياً".

وتابع أن "تقديرات عدد سكان العراق بنهاية عام 2023 تجاوزت 43 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 44 مليون نسمة بنهاية عام 2024"، منوهاً بأنه "سيتم الحصول على الرقم النهائي والدقيق لعدد السكان من خلال التعداد السكاني الذي سيُنفذ في 20 و21 من هذا الشهر".

وأوضح أن "السكان في العراق ينقسمون إلى فئات عمرية متعددة، حيث تشكل فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى 15 سنة أكثر من 40 % من إجمالي السكان، في حين يشكل النشطون اقتصادياً (من عمر 16 سنة إلى 64 سنة) حوالي 57%، بينما يشكل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق حوالي 3% فقط"، لافتا الى ان "بناءً على هذه الفئات العمرية، فإن نسب الإعالة للأسر، سواء للأطفال أو لكبار السن، أصبحت أكثر وضوحاً".