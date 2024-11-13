تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة في البصرة

2024-11-13 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية شؤون مخدرات البصرة، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة وتلقي القبض عليهن بالجرم المشهود.

وذكر مدير قسم إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات الحقوقي حسين يوسف التميمي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة بناءً على قرارات قضائية واستناداً الى معلومات دقيقة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات البصرة وبإشراف مدير عام شؤون المخدرات والتوجيهات الصادرة منه بالتعمق بالجهد الاستخباري من جميع المحاور تم تضييق الخناق على شبكة نسائية دولية وبعملية نوعية وبمهارات استخدمت فيها الوسائل والأساليب الحديثة والمتطورة التي يعمل عليها رجالاتنا في مكافحة المخدرات".