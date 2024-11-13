2024-11-13 14:55:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وصف الباحث بالشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، قرار منصة حسابي في اقليم كردستان بمنع المصارف المقيدة من الدولار بالدخول الى المنصة بـالغريب، فيما اشار الى نجاحات هذه المصارف. وقال حنتوش في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن النظام المصرفي فقد أكثر من 60 بالمئة من المصارف بعد تقييد 28 مصرفا من الدولار، لافتا الى أن هذه المصارفة ممنوعة من الدولار وليست معاقبة، وهذا اجراء احترازي. وأضاف، ان هذه المصارف ممنوعة من الدولار، وليس من الدنيار او العملات الاخرى، مؤكدا ان قرار منع منصة حسابي في اقليم كردستان المسؤولة عن تسليم الرواتب للموظفين، عبر المصارف المقيدة غريب. واوضح الباحث بالشأن المالي، أن هذه المصارف حققت نجاحا باهرا في ملف توطين الرواتب، فلماذا يتم حرمها من منصة حسابي؟. وبين حنتوش، أن اقليم كردستان جزء من العراق، والبنك المركزي العراقي عمل على مساعدته بكثير من الامور، لذلك عليه التدخل وفرض الراي الصحيح. ولفت الى ان هذه العملية سريعة وليست ادخارية او اي شيء آخر خاصة ان المصارف حققت نجاحات كبيرة، ولابد من ادخالها الى المنصة للمشاركة في توزيع رواتب موظفي الاقليم .