إنضمام بطلة العالم في كرة الطاولة نجلة عماد لصفوف نادي الكهرباء

2024-11-13 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضن مقر نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنضمام بطلة العالم في ‏كرة الطاولة نجلة عماد الى صفوفه، وذلك برعاية وحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل.‏

وأكد الوزير في كلمته الترحيبية، أن "استقطاب البطلة العالمية ضمن صفوف النادي بكرة ‏الطاولة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في دعم المواهب الرياضية العراقية"، مبيناً أن "نجلة عماد ‏تمثل نموذجاً مشرفاً للمرأة العراقية المكافحة التي حولت التحدي إلى إنجاز عالمي".‏

وأشار إلى أن النادي سيوفر الإمكانيات كافة، والدعم اللازم للبطلة العالمية من أجل ‏مواصلة مسيرتها المتميزة والظفر بالألقاب بأسم العراق ونادي الكهرباء.‏

من جانبها، أعربت البطلة نجلة عماد عن اعتزازها بالانضمام إلى صرح رياضي عريق كنادي ‏الكهرباء، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة في مسيرتها الرياضية.‏

الجدير بالذكر أن نجلة عماد سطرت اسمها في سجلات التاريخ كأول امرأة عالمية تحرز لقب ‏بطولة العالم في كرة الطاولة لفئة ذوي الهمم، متجاوزة بذلك تداعيات الحادث الإرهابي الذي ‏تعرضت له في وقت سابق وتسبب بحالة بتر في أطرافها (اليد والقدم).‏