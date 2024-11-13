الحدباء.. رمز صمود الموصل تعانق السماء بشكل نهائي (صور)

2024-11-13 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة تراث الموصل المهتمة بالجوانب التراثية والتاريخية في مدينة الموصل، يوم الأربعاء، إكمال العمل في بناء منارة الحدباء الشهيرة في الجامع النوري الكبير.وقال رئيس المؤسسة، أيوب ذنون، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في بناء مئذنة ومنارة الحدباء اكتملت بشكل نهائي"، موضحاً أن الأعمال تستمر في بناء الجامع حيث من المقرر إنجاز العمل به مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن المئذنة تمثل رمزا لهوية المجتمع الموصلي.وأضاف ذنون، أن "العمل يجري حاليا في الصيانة الدقيقة للأسطح الخارجية للمنارة بقيادة خبراء إيطاليين وبمشاركة متدربين عراقيين من كلية الفنون الجميلة في جامعة الموصل"، لافتا إلى ان هذه الجهود الدقيقة تضمن أن يتم العمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية، للحفاظ على إرث الحدباء للأجيال القادمة.وتُعرف منارة الجامع النوري الكبير في الموصل بلقب "الحدباء" بسبب ميلانها المميز، وقد وقفت شامخة لأكثر من 840 عامًا كرمز لصمود الموصل وتراثها الثقافي. وبتمويل من الإمارات، أنجزت منظمة اليونسكو بالتعاون مع مديرية الوقف السني في نينوى، ومفتشية تراث وآثار المحافظة، أعمال إعمار منارة الحدباء، وتواصل العمل في إعمار الجامع النوري، الذي تعرض للتدمير على يد عصابات داعش خلال عمليات تحرير المدينة عام 2017.