السوداني يصل السليمانية ضمن زيارته إلى إقليم كردستان العراق

2024-11-13 17:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، (13 تشرين الثاني 2024)، إلى مدينة السليمانية ضمن زيارته إلى إقليم كردستان العراق.

وكان السوداني قد وصل صباح اليوم الى أربيل والتقى فيها رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، والقوى الكردستانية الفائزة في انتخابات برلمان كردستان الأخيرة.

وتركزت مباحثات السوداني على حل باقي الملفات العالقة بين بغداد والإقليم بمقدمتها الرواتب واستئناف صادرات نفط كردستان والاسراع بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة فضلا عن التطورات الاقليمية وتوحيد الموقف العراقي بشأنها.



