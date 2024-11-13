وزير التجارة وفريق التواصل الحكومي يبحثان تقديم المساعدات العينية والسلات الغذائية للحالات الإنسانية

2024-11-13 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير التجارة أثير داود الغريري، وفريق التواصل الحكومي في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقديم المساعدات العينية والسلات الغذائية والمساعدات الفردية للحالات الإنسانية الحرجة.وقالت وزارة التجارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير داود الغريري التقى فريق التواصل الحكومي في مكتب رئيس الوزراء؛ للتباحث في ديمومة دعم جهود الفريق في المناطق التي يستهدفها في بغداد والمحافظات" .وأكد وزير التجارة – حسب البيان- أن "الوزارة مستمرة بدعم جهود الفريق الحكومي وتقديم المساعدات العينية والسلات الغذائية والمساعدات الفردية للحالات الإنسانية الحرجة من قبل التشكيلات ومرافقة الفريق في الميدان لخدمة المواطنين".وأضاف البيان، أن "رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم السوداني قدم الشكر لدعم الوزارة لجهود الفريق في دعم العوائل المتعففة في عدة اتجاهات".وتابع، أن "وزارة التجارة حافظت على ديمومة العمل المشترك مع فريق التواصل الحكومي وتجهيز آلاف من السلات الغذائية والمواد العينية، إضافة إلى تجهيز الرحلات والحقائب والملابس المدرسية في مناطق متفرقة في بغداد والمحافظات ضمن حملات بين أهلنا، مدرستي أجمل، مدارس الفرح".