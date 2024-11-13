2024-11-13 17:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحثت اللجنةالمالية في مجلس النواب العراقي، مع وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، سبلحسم القضايا العالقة مع الاقليم واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وذلك خلال اجتماعفني موسع في مقر الوزارة.

واستعرض الاجتماع الذيعقد في مقر الوزارة، آخر تطورات وتفاهمات إنهاء الخلاف النفطي مع إقليم كوردستان وأبرزالمعوقات الفنية، بالتزامن مع وصول مسودة التعديل المقترح لقانون الموازنة المرسلةمن الحكومة الى البرلمان للتصويت عليها، والتي تتعلق بمعالجة هذا الملف.

وشهد الاجتماع التباحثبشأن السياسة النفطية وخطوات الوزارة التفاوضية مع منظمة أوبك لضمان حصة العراقالإنتاجية، فضلا عن خطط وبرامج تطوير قطاع الصناعة النفطية المحلية، وبما يؤمناحتياجات البلد من المشتقات النفطية وصولا للاكتفاء الذاتي لاسيما في ما يتعلقبتوفير وقود تشغيل محطات الكهرباء والبانزين.

في السياق، ذكر العطواني،أن "الاجتماع ياتي في إطار حراك اللجنة المالية المتواصل لحسم الخلاف النفطيبين بغداد واربيل، واستكمالا لمباحثاتها المستمرة مع الحكومة المركزية وحكومةإقليم كوردستان لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور، والمضي نحو اتفاق نهائيلاستئناف تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي".

ورجح رئيس اللجنةالمالية، أن يكون التعديل المقترح لقانون الموازنة، هو خطوة مهمة نحو إنهاء الخلافالنفطي وفق رؤية وطنية جامعة، مشيرا الى أن "توقف صادرات نفط الاقليم تسببخسائر مالية كبيرة للعراق".

من جانبه، أكد وزيرالنفط، حرص العراق على وحدة منظمة أوبك من اجل ضمان استقرار اسعار النفط، لافتاالى أن وزارته في حالة تفاوض دائم مع الدول الأعضاء لضمان حصة العراق الحقيقية منالانتاج.