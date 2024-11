امتعاض في ذي قار بسبب قلة تذاكر مباراة العراق والأردن و مطالب بتخصيص عدد أكبر وتنظيم أفضل

2024-11-13 17:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: عبرت مديرية شباب ورياضة ذي قار عن استيائها من عدد التذاكر المخصصة للمحافظة لمباراة العراق والأردن المرتقبة، والتي ستقام يوم غد الخميس ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب البصرة الدولي. وقال مدير شباب ورياضة ذي قار مهند السهلاني لشبكة أخبار الناصرية واجهنا صعوبة كبيرة في الحصول على التذاكر،...

