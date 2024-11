2024-11-13 19:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تسعى اللجنة المالية في البرلمان، إلى "حسم الخلافات النفطية" بين بغداد وإقليم كردستان بالتزامن مع تعديل حكومي بقانون الموازنة يتعلق بهذا الملف، فضلًا عن تحقيق "اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا"، وتوحيد العقود النفطية في الاقليم مع باقي المحافظات. جاء ذلك وفق بيان صدر اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية […]

