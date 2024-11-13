2024-11-13 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أن فرق التعداد السكاني ستباشر أعمالها والنزول إلى الميدان يوم غد الخميس، بعملية استباقية تستمر إلى يوم 19 من الشهر الحالي، مؤكدة الانتهاء من عمليات الحصر والترقيم في جميع مناطق العراق من ضمنها إقليم كردستان.وقال المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط علي عريان الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق التعداد السكاني ستنزل إلى الميدان يوم غد الخميس 14 تشرين الثاني الحالي بعملية استباقية تستمر لغاية يوم 19 من الشهر نفسه والعملية طبيعية ولن يكون هناك حظر للتجوال".وأضاف، أنه "تم الانتهاء من المرحلة الأهم من عملية التعداد العام للسكان والمساكن هي الحصر والترقيم، حيث تم تغطية جميع المباني والمنشآت بنسبة 100% في جميع مناطق العراق ضمنها محافظات إقليم كردستان".وأوضح الساعدي، أن "العملية الاستباقية تتضمن زيارة أولى للأسر من قبل الباحثين وبوجود مشرفين؛ لتدوين بعض المعلومات التفصيلية، وحث الأسر على تهيئة المستمسكات الثبوتية كافة في يوم التعداد العام".