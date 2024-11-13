رئيس البرلمان: الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية

2024-11-13 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس البرلمان محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقبل، اليوم الأربعاء، وفد تحالف 188 برئاسة النائب سروة عبد الواحد".وأضاف، أن "التحالف قدم- في بداية اللقاء- التهنئة للمشهداني بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح الوفد وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي تضمنت طروحات قانونية واخرى ذات صفة اجتماعية".من جانبه، قال المشهداني: إن "القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما للتحالف 188 اعتراضات على التعديلات ومن ثم فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله".وأكد، أن "الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات"، وبين، أن "الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة".