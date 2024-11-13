2024-11-13 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إكليلاً من الزهور على ضريح رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني في السليمانية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضع إكليلاً من الزهور على ضريح رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني في السليمانية، التي وصلها مساء اليوم ضمن زيارته إلى إقليم كردستان العراق".