مدير التربية يتصدرهم.. مجلس ميسان يتحرك لمحاسبة كبار وصغار المسؤولين

2024-11-13 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مجلسمحافظة ميسان، يوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة عليا داخل المجلس لتدقيق عمل الدوائرالحكومية بالمحافظة، فيما بين مصير مديري الواحدات الإدارية.

وقال عضو المجلس حسينالمرياني، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة ميسان أجل فتح باب الترشيح علىإدارة مناصب الوحدات الإدارية (القائممقام والناحية) لغاية مطلع العام المقبل،وذلك لاتاحة الفرصة لمسؤولي الوحدات الإدارية الحاليين في إنجاز الأعمال المكلفينبها من مشاريع وكذلك قرب انتهاء السنة المالية".

وأضاف المرياني، أن"مجلس المحافظة شكل لجنة عليا ستعمل على تدقيق عمل مديري الدوائر في المحافظةكافة بما فيها الأقسام والشعب، ومن نجد في مستوى عمله خلل سيقصى من منصبه "،لافتا إلى أن "اللجنة كلفت بانجاز أعمالها خلال 15 يوماً".

وأوضح أن "المجلسقرر عقد جلسة استثنائية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك لاستجواب مديرعام تربية ميسان، على خلفية عدة أمور تم تشخيصها خلال الفترة الماضية أبرزهاالخروقات الإدارية والقانونية بعمله وكذلك ملف الابنية المدرسية المتلكئ"،مؤكدا أن "المجلس لن يتهاون في حال عدم الاقتناع بأجوبته وسيصار إلى إعفائهمن المنصب فوراً".