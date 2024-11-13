السوداني يحث على الإسراع بتشكيل حكومة كوردستان ويؤكد: مستعدون لتقريب وجهات النظر

2024-11-13 20:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراءالاتحادي، محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، أن الفوز الأكبر يتمثل بالمشاركةالواسعة في الانتخابات، والتي تعد بمثابة رسالة مهمة يتحتم على القوى السياسية عدمالتفريط بها.

جاء ذلك، خلال لقاءالسوداني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحضور نائب رئيس حكومة الإقليمقوباد طالباني، وذلك خلال زيارته الى مدينة السليمانية التي وصلها مساء اليوم، ضمنزيارته الى كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال السوداني، خلال اللقاء،إن "أمام القوى الفائزة استحقاقا آخر يتمثل بالتفاهمات لتشكيل الحكومة التي منالمؤمل أن تنجز سريعاً"، مبدياً استعداد بغداد للعمل على "تقريب وجهاتالنظر بين مختلف القوى السياسية في الإقليم، لأن المواطن سيقيم مشاركته في ضوء ماسينجز على الارض من البرامج الانتخابية.

وأشار رئيس الوزراء، إلىما تمر به المنطقة من منعطف حرج بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، مايستدعي بذل الجهود وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الخطر الذي يهدد دول المنطقة.

من جانبه أشاد بافل طالباني،بموقف رئيس الوزراء الاتحادي، الذي وصفه بالمحايد، ودعمه لانتخابات برلمان إقليم كوردستان،وأكد إسناده ودعمه الكامل للحكومة الاتحادية في مختلف الاستحقاقات.

وبين طالباني حرصه علىالإسراع في تشكيل حكومة الاقليم، بهدف تنفيذ التفاهمات مع الحكومة الاتحادية، كماأكد دعم الجهود الرامية الى تبني رؤية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومةالإقليم بهدف تحقيق التوازن والفوائد الأفضل في استثمار الثروة النفطية.