"حرب التسريبات" تربك المشهد السياسي.. ابتزاز أم كشف للفساد؟

2024-11-13 21:01:22 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتصدرت التسريبات الصوتية المشهد في العراق لتزيد من التعقيد في المعادلة السياسية وذلك قبل أقل من عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين أول 2025، فضلا عن إساءتها لسمعة الدولة العراقية بشكل عام.وتباينت الروئ لملف التسريبات الصوتية في العراق بين كشف الحقائق الخاصة بالفساد وقيادة الدولة العميقة وإدارة السلاح وبين الضغط السياسي […]

