المشهداني لوفد تحالف 188: الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص باختيار أحوالهم الشخصية

2024-11-13 21:01:22 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، ان "الحل الأمثل بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية". وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته (المدى)، ان المشهداني "استقبل وفد تحالف 188 برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، الذي طرح وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الاحوال الشخصية، […]

